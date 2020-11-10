أخبار عاجلة

8 الصبح - أطعمة يحظر تناولها عند اتباع نظام غذائي صحي -
8 الصبح - قراءة في عبقرية فن الساحر محمود عبدالعزيز -
8 الصبح - ختام فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد الصلاة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - آخر اخبار الرياضة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارته الرسمية لليونان -
8 الصبح - الصحة تسجل 214 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و21 حالة وفاة -
8 الصبح - التعليم تنفي إلغاء امتحانات "الميدترم" بالجامعات تزامنا مع الموجة الثانية لكورونا -
8 الصبح - آخر اخبار الفن بتاريخ 13/11/2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ذوو المفقود "الشيباني" يجددون المناشدة بالبحث عنه ووالده يرصد مكافأة مالية

Print
ذوو المفقود "الشيباني" يجددون المناشدة بالبحث عنه ووالده يرصد مكافأة مالية ذوو المفقود "الشيباني" يجددون المناشدة بالبحث عنه ووالده يرصد مكافأة مالية
شُوهد آخر مرة في الحرم المكي قبل عامين وهو يعاني اعتلالات نفسية

ذوو المفقود

جدّد ذوو المفقود الثلاثيني متعب طلال الشيباني المناشدة بتكثيف البحث عنه الذي فُقد منذ قبل ثلاث سنوات بعد أن خرج من عشيرة -شمالي الطائف، متوجهًا إلى مكة المكرّمة، ولم يعثر له على أثر حتى الآن، وشُوهد آخر مرة في الحرم المكي الشريف قبل عامين وهو يعاني اعتلالات نفسية، ورصد والده مكافأة مالية لمن يعثر عليه.

وقال والد المفقود: فقد "متعب" منذ قرابة الثلاث سنوات بعد خروجه من منزلنا بعشيرة - شمالي الطائف، متوجهًا إلى مكة المكرّمة لمنزل أقارب لنا هناك، لكنه تغيب عنا ليتم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات"، مشيرًا إلى أن ابنه يعاني اعتلالات نفسية، وأنه يعيش في هم ولم يذق طعم النوم أو الأكل بسبب عدم معرفة أحوال ابنه المفقود، مبينًا أنه شوهد في الحرم المكي الشريف قبل عامين بحسب العاملين بالحرم المكي، وحتى الآن لا يعرف عنه شيئًا.

وبين والد المفقود أنه رصد مكافأة مالية لمن يُسهم في العثور على ابنه، أو يُقدم معلومة تُفيد في العثور عليه، وأي شخص يعرف أي معلومة عنه مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم: (0553717157).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

شبكة عيون الإخبارية