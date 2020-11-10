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بالصور .. الأخضر يدشن معسكر الرياض بحصة تدريبية استعدادًا لجامايكا

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بالصور .. الأخضر يدشن معسكر الرياض بحصة تدريبية استعدادًا لجامايكا

دشّن السعودي الأول لكرة القدم، مساء أمس الاثنين تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي الذي يُقام حاليًا في مدينة الرياض تزامنًا مع أيام FIFA في شهر نوفمبر الحالي، خلال الفترة من 9 - 17 نوفمبر الحالي، والذي يأتي في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأجرى لاعبو "الأخضر" الحصة التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، والتي بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، قبل أن ينفذ تمارين الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين التسديد على المرمى.

ويواصل المنتخب السعودي تدريباته اليوم الثلاثاء في تمام السابعة مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

بالصور .. الأخضر يدشن معسكر الرياض بحصة تدريبية استعدادًا لجامايكا

بالصور .. الأخضر يدشن معسكر الرياض بحصة تدريبية استعدادًا لجامايكا

بالصور .. الأخضر يدشن معسكر الرياض بحصة تدريبية استعدادًا لجامايكا

بالصور .. الأخضر يدشن معسكر الرياض بحصة تدريبية استعدادًا لجامايكا

بالصور .. الأخضر يدشن معسكر الرياض بحصة تدريبية استعدادًا لجامايكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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