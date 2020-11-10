وزير الإعلام يكرِّم الفائزين بـ "جائزة التَميُّز الإعلامي" لليوم الوطني الـ90

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جرى تحكيم الأعمال المقدمة من لجنة تضم 24 عضواً عملت لمدة شهرين

كرَّم وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، الفائزين في النسخة الثانية من "جائزة التَميُّز الإعلامي" لليوم الوطني التسعين للمملكة، في مساراتها الثمانية، وذلك في حفل أقيم، أمس الاثنين، في مدينة الرياض.

وتفصيلاً، فازت وزارة الرياضة في مسار "الحملة الإعلامية من جهة حكومية" عن حملتها "ما بعده وطن"، فيما ترشحت الهيئة السعودية للسياحة، ووزارة الحرس الوطني للفوز في نفس المسار.

وفي مسار "القصيدة الوطنية"، فاز الشاعر جاسم محمد الصحيح عن قصيدته "سيرة إنسانية للرمال"، وهي من إنتاج المقام الثامن إحدى منتجات شركة ثمانية، فيما ترشح الشاعر محمد إبراهيم يعقوب، والشاعر عبدالعزيز بن صالح الأزوري للفوز في نفس المسار.

وفاز عبدالله النشمي الشمري في مسار "الصورة الفوتوغرافية"، مع ترشح حمزة عبدالعزيز الوحيمد، ونورة وصل الله العميري للفوز في نفس المسار.

وفي مسار "فيديو القطاع الخاص والقطاع غير الربحي" فاز فيديو "نبني وطن يسكن فينا" لشركة "رتال" للتطوير العمراني، وترشح للفوز في نفس المسار كل من مؤسسة ريان يحيى البشري للإنتاج الفني، والبرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه.

وفي مسار "المادة الإبداعية في الإعلام الجديد للأفراد" فاز إلياس سلامة، وترشح ناصر السعيدان ويوسف السديس للفوز في نفس المسار.

وفي مسار "المنتج التلفزيوني" فازت "قناة MBC" عن تغطيتها لليوم الوطني، فيما ترشحت "قناة الإخبارية" عن منتجيها "ملحمة الصحراء، والرؤية" للفوز في نفس المسار.

وفازت "دار اليوم للطباعة والنشر" في مسار "التغطية الصحفية" عن ملحقها الخاص باليوم الوطني، فيما ترشحت "صحيفة الرياضية" للفوز في نفس المسار.

وفي مسار "الفيديو الإبداعي في مكافحة جائحة كورونا" فاز محمد دهلوي عن "كليب آمنة"، وترشحت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان (مسك الخيرية) عن كليب "لا تقطع"، والمركز الطبي الدولي عن كليب "تضحية طبيب".

وكرَّم وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، خلال نفس الحفل، مصمم شعار "قمة العشرين" محمد الحواس، وكذلك المرشد السياحي في نجران أحمد آل مشرف نظير جهوده في تقديم تغطيات سياحية إعلامية باللغة الإنجليزية عبر حسابه في تطبيق "سناب شات".

وأوضحت الوزارة أن اختيار الفائزين جرى بعد تحكيم الأعمال المقدمة من قبل لجنة تضم 24 عضواً من الخبراء في مسارات الجائزة، عملوا منذ نحو شهرين على تقييم جميع المشاركات لجميع القطاعات الحكومية والخاصة، ومشاركات أفراد المجتمع، الذين تقدموا إلى الجائزة، وشاركوا بأعمالهم الإبداعية احتفاءً باليوم الوطني التسعين للمملكة.

وأضافت الوزارة أنها تهدف من وراء إطلاق "جائزة التَميُّز الإعلامي" التي رعاها هذا العام برنامج جودة الحياة - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - إلى تعزيز تفاعل المؤسسات والأفراد مع اليوم الوطني والاحتفاء به، وتحفيز المبادرين لإنتاج أعمال إبداعية وطنية متميزة، وتشجيع الجهد الإبداعي، وإبراز أفضل الحملات والمنتجات الإعلامية التي ابتكرت خصيصاً لهذه المناسبة الوطنية.