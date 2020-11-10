أخبار عاجلة

8 الصبح - أطعمة يحظر تناولها عند اتباع نظام غذائي صحي -
8 الصبح - قراءة في عبقرية فن الساحر محمود عبدالعزيز -
8 الصبح - ختام فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد الصلاة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - آخر اخبار الرياضة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارته الرسمية لليونان -
8 الصبح - الصحة تسجل 214 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و21 حالة وفاة -
8 الصبح - التعليم تنفي إلغاء امتحانات "الميدترم" بالجامعات تزامنا مع الموجة الثانية لكورونا -
8 الصبح - آخر اخبار الفن بتاريخ 13/11/2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أحمد المسلماني: تشرفت بحضور حفل زفاف شقيق محمد صلاح (صور)

Print
أحمد المسلماني: تشرفت بحضور حفل زفاف شقيق محمد صلاح (صور) أحمد المسلماني: تشرفت بحضور حفل زفاف شقيق محمد صلاح (صور)

مصراوي Masrawy

11:56 م الإثنين 09 نوفمبر 2020

(مصراوي):

قال أحمد المسلماني الكاتب الصحفي، إنه حضر هو وزوجته حفل زفاف نصر شقيق محمد صلاح، نجم المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه يعتز بصداقته الكبيرة مع عائلة صلاح.

ونشر المسلماني صورة تجمعه وزوجته مع محمد صلاح، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا: "تشرفت وزوجتي الدكتورة إنجي مهدي بحضور حفل زفاف الصديق نصر صلاح شقيق الصديق العزيز والنجم العالمي محمد صلاح.. أعتز دومًا بصداقتي لعائلة محمد صلاح.. الوالد والوالدة وكل العائلة الكريمة.. أتمنى لهم موفور الصحة ودوام الأفراح".

ووصل ثلاثي المنتخب الوطني المحترف بالدوري الإنجليزي محمد صلاح ومحمد النني ومحمود تريزيجيه إلى مطار القاهرة مساء الاثنين، للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأول، الذي انطلق اليوم الإثنين استعدادا لمواجهتي توجو بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون الصيف المقبل.
حفل زفاف نصر شقيق محمد صلاح

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - ختام فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني

8 الصبح - ختام فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني

التدريب البر مائي المشترك بين القوات البحرية المصرية والبريطانية

التدريب البر مائي المشترك بين القوات البحرية المصرية والبريطانية

بعد اعلان المانيا ناجحها في اكتشاف مصل فعال للقضاء على فيروس كورونا . مصر تتفق ع شراؤه .

بعد اعلان المانيا ناجحها في اكتشاف مصل فعال للقضاء على فيروس كورونا . مصر تتفق ع شراؤه .

مساء dmc - قبل نهائي قمة الأهلي والزمالك.. وزير الرياضة يطلق مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"

مساء dmc - قبل نهائي قمة الأهلي والزمالك.. وزير الرياضة يطلق مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"

شبكة عيون الإخبارية