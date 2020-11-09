سعودي يشارك بلجنة تحكيم كأس العالم للتصوير الفوتوغرافي للمرة الثانية

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قال إن إجمالي عدد المتسابقين ضخم ومن مختلف دول العالم ومنها المملكة

اختارت لجنة كأس العالم للتصوير الفوتوغرافي لعام ٢٠٢١م المصور الفوتوغرافي السعودي طارق خوجة بوصفه أول سعودي يشارك في لجنة التحكيم للمرة الثانية على التوالي.

وتفصيلاً، قال المصور الفوتوغرافي الأول طارق محيى الدين خوجة: أتشرف وأفتخر بأن يتم اختياري دوليًّا لأكون ممثلاً لوطني بمحفل عالمي للمرة الثانية على التوالي.

وأوضح أن مسابقة كأس العالم للتصوير الفوتوغرافي كانت ستقام في 2020 في شهر مارس في إيطاليا، وتم تأجيلها بسبب جائحة كورونا لعام 2021، ولم يتم تحديد تاريخها بالضبط أو المكان. وتم ضم الفائزين العشرة 2020م مع الفائزين العشرة 2021م.

وبيّن خوجة أن إجمالي عدد المتسابقين ضخم وكبير، ويشاركون من دول العالم كافة، منها المملكة العربية السعودية، ويفوز منهم عشرة فائزين.