محافظ يدمة يستعرض مع مدير النقل بنجران مشروعات الطرق وصيانتها

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أكدا على إنجاز المشاريع المدرجة ضمن أولويات المنطقة

استقبل محافظ يدمة التابعة لمنطقة نجران موفق بن عبدالهادي العنزي في مكتبه اليوم مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة نجران المهندس وبران بن مهدي آل عطشان لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات الطرق وصيانتها وتحقيق السلامة فيها والحرص على سرعة إنجاز مشروعات الطرق المستقبلية والمدرجة ضمن أولويات الطرق بالمنطقة.

نوه المحافظ بكافة الجهود المبذولة في خدمة المواطنين والمقيمين بتوجيه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ونائبه.

فيما أكد "آل عطشان" أهمية الزيارة ومواصلة الجهود في تطوير الطرق. وفي نهاية اللقاء شكر العنزي مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة نجران على حرصه لما فيه خدمة المحافظة ومراكزها.