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"كاريكاتير كفاءة": "أنت للحين مانقرضت؟!".. المصابيح الموفرة تقاوم "المشعة"

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"كاريكاتير كفاءة": "أنت للحين مانقرضت؟!".. المصابيح الموفرة تقاوم "المشعة" "كاريكاتير كفاءة": "أنت للحين مانقرضت؟!".. المصابيح الموفرة تقاوم "المشعة"
حملة "#وفرت-وانورت" تواصل رسائل التوعية لترشيد استهلاك الكهرباء

تزامنًا مع حملة "#وفرت-وانورت" التي ينفِّذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أبدع الرسام الكاريكاتيري "ممدوح الجيزاني" في تقديم محتوى يشير إلى أن اللمبات ذات المؤشر الأخضر في بطاقة "كفاءة" أكثر توفيرًا من اللمبات المشعة ذات الحرارة العالية.

ويظهر في الكاريكاتير المصابيح الموفرة تخاطب نظيرتها "الهالوجين" متساءلة: "أنت للحين مانقرضت؟.. ما وراك إلا الاستهلاك"، في إشارة إلى أن مصابيح"LED" أعلى كفاءة وأقل استهلاكًا للطاقة الكهربائية.

ويمكن التعرف على الإنارة الأعلى في الكفاءة من خلال ملصق بطاقة كفاءة الطاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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