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"المرور السعودي" يكشف طريقة الانتقال السليم من مسار لآخر على الطرقات

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"المرور السعودي" يكشف طريقة الانتقال السليم من مسار لآخر على الطرقات "المرور السعودي" يكشف طريقة الانتقال السليم من مسار لآخر على الطرقات
الإدارة أهابت بقائدي المركبات الالتزام بالمسارات المحددة حفاظًا على سلامتهم

كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي لقائدي المركبات ضرورة الالتزام بالمسار المحدد على الطرق، موضحة ما يتوجب على قائد المركبة فعله قبل الانتقال من مسار إلى مسار آخر، مؤكدة أن التقيد بالمسارات المحددة على الطرق من أساسيات القيادة الآمنة.

وتمثلت هذه الخطوات التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر كما يجب على سائق المركبة إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية حركته بوقت كافٍ والتأكد من خلو المسار الآخر من المركبات، إضافة لعدم وجود إشارات تمنع الانتقال للمسار المراد الانتقال له.

كما أهابت الإدارة بقائدي المركبات الالتزام بالمسارات المحددة على الطرقات حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا لتعريض أنفسهم للمخالفات والعقوبات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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