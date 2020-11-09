"موهبة واليونيسيف" توقعان اتفاقية على هامش المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع

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تهدف لدعم التعليم المتقدم في العلوم والتكنولوجيا في الدول الأقل حظاً

وقعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" والذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقام على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وتنظمه مؤسسة "موهبة" والأمانة السعودية لمجموعة العشرين.

تهدف الاتفاقية إلى دعم التعليم المتقدم في العلوم والتقنية في الدول الأقل حظاً، وتعزيز العمل بين موهبة واليونيسيف لتحقيق الخطة الإستراتيجية لليونيسف وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالأطفال وأسرهم، في إطار دعم مؤسسة موهبة لبرامج المنظمة الدولية من أجل إحداث تغيير جوهري في حياة الأطفال في مجال تعلم العلوم والتكنولوجيا.

وقال الدكتور سعود المتحمي الأمين العام لـ"موهبة"، إن المؤسسة تهدف إلى تنمية الموهبة والإبداع لدى الشباب في جميع أنحاء العالم وإن هذه الشراكة مع اليونيسيف ستعمل على تعزيز جودة التعلم مدى الحياة في العلوم والتكنولوجيا، وتبادل أفضل الممارسات وتعزيز التعاون والشراكات الدولية لتحقيق التعلم العالمي، وإنتاج قصص نجاح مشتركة للجيل القادم من القادة المبتكرين.

وقال الطيب آدم ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لدول الخليج إن هذه الشراكة الجديدة مع موهبة تعزز الإبداع في العلوم والتكنولوجيا بين الشباب، مبيناً أن العالم اليوم يشهد زيادة في الحاجة إلى الابتكار والتقنية في ضوء التحديات العالمية الراهنة، مشيراً بأن هذه الشراكة مع موهبة ستقدم برامج لتنمية قدرات الشباب ليصبحوا أكثر إبداعاً، وتمكنهم من إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه مجتمعاتهم.

ومن المقرر أن يستفيد آلاف الشباب في دول العالم من الشراكة بين موهبة واليونيسيف، من خلال تدريب الخريجين وتنظيم الندوات المشتركة والمؤتمرات والمنتديات والمعارض في مجال الموهبة والإبداع والابتكار.