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في الخرمة.. إغلاق دوارَيْ "المواشي" و"الكهرباء" لكثرة الحوادث عليهما

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مصادر "سبق": ضمن مشروع توسعة مداخل حي الخليج

في الخرمة.. إغلاق دوارَيْ

وقفت صباح اليوم لجنة السلامة المرورية بإشراف محافظ الخرمة شاكر بن خالد الشريف، ومدير مرور الخرمة، ورئيس البلدية، على دوار "سوق المواشي"، ودوار "شركة الكهرباء"؛ وذلك للعمل على إغلاقهما بعد كثرة الحوادث المرورية عليهما.

وعلمت "سبق" أن إغلاقهما سيكون ضمن مشروع توسعة مداخل حي الخليج الذي يجري الآن تنفيذه على طريق (الخرمة - تربة).

وسيتم الإبقاء على المجسمات الجمالية داخل الدوارَين بعد إغلاقهما، ووضع منافذ للدوران "ريتيرن"، تحتوي على جميع وسائل السلامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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