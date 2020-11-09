أخبار عاجلة

8 الصبح - أطعمة يحظر تناولها عند اتباع نظام غذائي صحي -
8 الصبح - قراءة في عبقرية فن الساحر محمود عبدالعزيز -
8 الصبح - ختام فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد الصلاة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - آخر اخبار الرياضة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارته الرسمية لليونان -
8 الصبح - الصحة تسجل 214 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و21 حالة وفاة -
8 الصبح - التعليم تنفي إلغاء امتحانات "الميدترم" بالجامعات تزامنا مع الموجة الثانية لكورونا -
8 الصبح - آخر اخبار الفن بتاريخ 13/11/2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استعدادًا لمواجهة جامايكا .. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر الرياض

Print

استعدادًا لمواجهة جامايكا .. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر الرياض

انتظم لاعبو السعودي لكرة القدم الأول، اليوم الاثنين ، في المعسكر الإعدادي الذي يُقام حاليًا في العاصمة الرياض تزامنًا مع أيام FIFA لشهر نوفمبر الحالي، خلال الفترة من 9 - 17 نوفمبر الحالي، وذلك ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

واستهل لاعبو "الأخضر" المعسكر بإجراء فحص فيروس كوفيد-19، للتأكد من سلامتهم جميعًا.

وسيفتتح الأخضر تدريباته مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

يُذكر، أن المنتخب السعودي سيستضيف خلال معسكره منتخب جامايكا في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من شهر نوفمبر الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

من جانب آخر، أكد مدير الأخضر الأول حسين الصادق أن أهمية المعسكر تأتي في إطار خطة الإعداد للمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 والتي ستستأنف خلال شهر مارس من العام المقبل بعد انقطاع طويل بسبب الجائحة.

وأشار الصادق إلى أن "الأخضر" سيستضيف وديًا منتخب جامايكا وهو صاحب مركز جيد في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات، الأمر الذي يتيح للمدرب فرصة تطبيق رؤيته الفنية للمرحلة المقبلة.

استعدادًا لمواجهة جامايكا .. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر الرياض

استعدادًا لمواجهة جامايكا .. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شبانة يكشف: غضب في المنتخب بسبب تكريم محمد صلاح

شبانة يكشف: غضب في المنتخب بسبب تكريم محمد صلاح

تعليق ناري من"كريم رمزي" على مشكلة إشارة الكابتن في المنتخب الأول - Be ONTime

تعليق ناري من"كريم رمزي" على مشكلة إشارة الكابتن في المنتخب الأول - Be ONTime

8 الصبح - "8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية لاستعدادت المنتخب الوطني والفرق المصرية للبطولات الإفريقية

8 الصبح - "8 الصبح Sport".. قراءة تحليلية لاستعدادت المنتخب الوطني والفرق المصرية للبطولات الإفريقية

الننى وتريزيجيه ولاعبو المنتخب يحضرون حفل تكريم محمد صلاح

الننى وتريزيجيه ولاعبو المنتخب يحضرون حفل تكريم محمد صلاح

شبكة عيون الإخبارية