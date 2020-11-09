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بعد أداء مناسك العمرة.. أول أفواج المعتمرين يغادرون إلى بلادهم

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في ظل أجواء آمنة وصحية وفق الإجراءات الاحترازية

بعد أداء مناسك العمرة.. أول أفواج المعتمرين يغادرون إلى بلادهم

أعلنت وزارة الحج والعمرة مغادرة أول فوج من معتمري دولة إندونيسيا إلى بلادهم اليوم بعد أن أدوا العمرة في أجواء آمنة وصحية تحت إشراف مباشر من جميع الجهات المعنية.

وسألت وزارة الحج والعمرة الله – عز وجل- أن يتقبل منهم، وأن يوصلهم إلى وطنهم سالمين.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أتاحت للمواطنين والمقيمين من داخل ومن خارجها أداء العمرة بواقع 20 ألف معتمر في اليوم.

وانطلقت المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة، والسماح بأداء العمرة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل ‎السعودية وخارجها، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

والمرحلة الثالثة يتم فيها السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية ومن خارجها، وبدأت الأحد الموافق الخامس عشر من شهر ربيع الأول، وتستمر حتى إعلان انتهاء جائحة كورونا رسميًّا، أو تلاشي الخطر بنسبة 100 %، بواقع 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مُصلٍّ في اليوم.

عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة

عبدالله الراجحي

عبدالله الراجحي جدة

بعد أداء مناسك العمرة.. أول أفواج المعتمرين يغادرون إلى بلادهم

بعد أداء مناسك العمرة.. أول أفواج المعتمرين يغادرون إلى بلادهم

بعد أداء مناسك العمرة.. أول أفواج المعتمرين يغادرون إلى بلادهم

بعد أداء مناسك العمرة.. أول أفواج المعتمرين يغادرون إلى بلادهم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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