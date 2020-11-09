"أخطاء لا تُطاق".. النمسا تقر بسوء تعاملها مع المعلومات الاستخبارية عن مهاجم فيينا

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شارك في اجتماع كبير داخل البلاد ضم متشددين من الخارج

أقرت النمسا اليوم الاثنين بارتكاب "أخطاء لا تطاق" في التعامل مع المعلومات الاستخبارية عن المهاجم الذي قتل أربعة أشخاص في هجوم إطلاق نار في وسط المدينة قبل أسبوع.

واتضح حجم فشل المخابرات النمساوية قبل الهجوم الإرهابي المميت الذي وقع في فيينا؛ إذ كشفت وزارة الداخلية اليوم أن المهاجم شارك في اجتماع كبير في الصيف، ضم متشددين من الخارج، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضح المدير العام للأمن العام فرانز روف أن الاجتماع عُقد في فيينا بين أشخاص قادمين من ألمانيا وسويسرا، لكن كان هناك أيضًا أشخاص حاضرون في الاجتماع مع المهاجم اللاحق الذي اعتُقل في سياق التحقيق.

وأضاف بأن المخابرات النمساوية ضعيفة بشكل تقليدي، ويجب تعزيزها، كجزء من عملية إصلاح مستمرة.

واستقال رئيس وكالة المخابرات الداخلية الرئيسية في النمسا لمدينة فيينا في انتظار التحقيق في الخطأ الذي حدث.