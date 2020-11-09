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أمانة الجوف وبلدياتها تكثف جولاتها الرقابية المستمرة على المحلات والمنشآت التجارية

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"الحموان": الفرق تنفذ أعمال تطهير وتعقيم المواقع العامة والصرافات الآلية والشوارع يومياً

أمانة الجوف وبلدياتها تكثف جولاتها الرقابية المستمرة على المحلات والمنشآت التجارية

كثفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها، أعمالها الميدانية لتعقيم المواقع العامة والصرافات الآلية والشوارع، كما كثفت جولاتها الرقابية المستمرة على المحلات والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن فرق الأمانة تنفذ أعمال تطهير وتعقيم المواقع العامة والصرافات الآلية والشوارع بشكل يومي.

وأضاف "الحموان" أن فرق الرقابة الصحية تنفذ جولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية، وتطبيق العقوبات على المخالفين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار المستجد.

وأكد "الحموان" حرص الأمانة على تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في كل الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، مشيرا بأنها تكثف جهودها في أعمال التطهير والتعقيم لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وفقاً لتوجيهات أمير الجوف، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وبمتابعة مستمرة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

أمانة الجوف وبلدياتها تكثف جولاتها الرقابية المستمرة على المحلات والمنشآت التجارية

أمانة الجوف وبلدياتها تكثف جولاتها الرقابية المستمرة على المحلات والمنشآت التجارية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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