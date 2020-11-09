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من أرشيف مكتبة الإسكندرية.. قصة صورة جمعت جو بايدن بالسادات

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من أرشيف مكتبة الإسكندرية.. قصة صورة جمعت جو بايدن بالسادات من أرشيف مكتبة الإسكندرية.. قصة صورة جمعت جو بايدن بالسادات

مصراوي Masrawy

07:11 م الإثنين 09 نوفمبر 2020

الإسكندرية - محمد البدري:

نشرت الصفحة الرسمية لمتحف السادات التابع لمكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، صورة تذكارية من أرشيف المتحف، تجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس المصري الراحل أنور السادات.

وذكرت صفحة متحف السادات نبذة عن تاريخ التقاط الصورة النادرة جاء فيها "الرئيس الامريكي الفائز بالانتخابات الأمريكية في نوفمبر 2020 وصورة تذكارية مع الرئيس الراحل أنور السادات التقطت في 27 مارس 1979.

وأفادت إدارة المتحف التابع لمكتبة الإسكندرية أن الصورة التقطت بعد أن ألقى الرئيس أنور السادات كلمته أمام أعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بمناسبة التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد بين وإسرائيل. ​
صورة تذكارية تجمع الرئيس الراحل أنور السادات وجو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب

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