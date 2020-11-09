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" للكهرباء": تم التواصل مع المشترك ودعوته للتسجيل في خدمة "اطمئن" لذوي الحاجات الماسة

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"السعودية للكهرباء": تم التواصل مع المشترك ودعوته للتسجيل في خدمة "اطمئن" لذوي الحاجات الماسة " للكهرباء": تم التواصل مع المشترك ودعوته للتسجيل في خدمة "اطمئن" لذوي الحاجات الماسة
تعليقاً على متداول لمواطن لديه حالة مرضية

أكدت الشركة للكهرباء، أنها أتاحت خدمة "اطمئن" لذوي الحاجات الماسة للمرضى الذين تعتمد حياتهم على أجهزة موصلة بالكهرباء، حرصاً منها على حياتهم، موضحة أن التسجيل في الخدمة متاح على كافة قنواتها الإلكترونية .

جاء ذلك في معرض تعليق الشركة على مقطع فيديو مصور لمواطن يشكو من فصل الخدمة لمدة 20 دقيقة لتغيير العداد الميكانيكي إلى ذكي، بينما كان هو ووالده في المستشفى وعاد أثناء التغيير.

وأوضحت "السعودية للكهرباء"، أنه تم التواصل مع المواطن والاطمئنان على والده، وقدمت اعتذارها له، كما حثت المواطن على التسجيل الفوري في خدمة "اطمئن"؛ لتتمكن الشركة من الاهتمام بحالة والده ضمن الحالات ذات الحاجة الماسة للكهرباء، بحيث لا تفصل الكهرباء عن المنزل في الحالات المجدولة.

وبينت "السعودية للكهرباء"، أن المرضى ذوي الحاجات الماسة على رأس أولوياتها القصوى، وأنها منذ أن قدمت خدمة "اطمئن" وهي توليهم جل اهتمامها ورعايتها، ولا تفصل عنهم الخدمة لأي سبب كان، وفي حالات الضرورة الخارجة عن الإرادة توفر لهم مولدات احتياطية متنقلة قبل عملية الفصل.

ودعت الشركة، مشتركيها من لديهم حالات مرضية تعتمد على الأجهزة الموصلة بالكهرباء، التسجيل فوراً في خدمة "اطمئن"، لتتمكن من خدمتهم ومراعاة حالاتهم (شفاهم الله).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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