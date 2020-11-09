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قالت النجمة العالمية الإنجليزية لورا ديفيس، الاثنين، إنها ستشارك في بطولات الأسبوع التاريخي للجولف في السعودية، حيث انضمت لقائمة كبيرة من النجمات العالميات اللاتي أكدن مشاركتهن في وقت سابق بالحدث المنتظر الذي سيقام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر.

وستتواجد ديفيس الفائزة بأربع بطولات كبرى بملعب ونادي الجولف "رويال جرينز" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية لمحاولة تحقيق لقبها الـ 86 في مسيرتها الاحترافية بعالم الجولف والتي تمكنت خلالها من الحصول على جائزة الجولة الأوروبية لجولف السيدات كأفضل لاعبة 7 مرات ومثلت الفريق الأوروبي 12 مرة في كأس سولهايم.

وتنطلق المنافسات في الأسبوع المقبل، حيث تُفتتح ببطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي ستقام في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2020 بمجموع جوائز تبلغ مليون دولار، تليها بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق والتي ستشهد مشاركة فرق مؤلفة من أربع لاعبات سيتنافسن للحصول على حصة من الجوائز التي تبلغ قيمتها نصف مليون دولار، في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري.