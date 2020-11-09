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شرطة مكة تقبض على مقيمين سودانيين سرقا 6 مركبات قاما بتفكيكها وبيعها قطع غيار

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شرطة مكة تقبض على مقيمين سودانيين سرقا 6 مركبات قاما بتفكيكها وبيعها قطع غيار شرطة مكة تقبض على مقيمين سودانيين سرقا 6 مركبات قاما بتفكيكها وبيعها قطع غيار
جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة

شرطة مكة تقبض على مقيمين سودانيين سرقا 6 مركبات قاما بتفكيكها وبيعها قطع غيار

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (مقيمين من الجنسية السودانية في العقد الرابع والخامس من العمر) وذلك إثر تورطهما بسرقة ست مركبات وتفكيكها وبيعها قطع غيار داخل مستودع بمحافظة جدة.

وأضاف الرائد "الغامدي" أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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