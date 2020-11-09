"تركي بن طلال" يقدم واجب العزاء في الشيخ محمد البشري

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وجّه بإطلاق اسمه على أحد الطرقات بمدينة أبها

استقبل أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بمكتبه اليوم، بديوان الإمارة، أبناء الفقيد الشيخ محمد بن محمد البشري، والذين قدموا للسلام عليه وشكره على ما لمسوه من اهتمام بالغ ومشاعر صادقة أثناء زيارته لمنزلهم وتقديم واجب العزاء في فقيدهم.

وأكد أمير منطقة عسير، أن ما قدمه الراحل من عطاء وبذل للخير ودعم لكل المبادرات التي تخدم المجتمع في المنطقة، محل اهتمام وتقدير من كل أبناء المنطقة.

ووجه الأمير تركي بن طلال، أمانة منطقة عسير، بإطلاق اسم الشيخ محمد البشري، على أحد الطرق بمدينة أبها، منوهًا بمآثر الشيخ البشري التي قدمها عبر عقود من الزمن باعتباره أحد أبرز رجال الأعمال بالمنطقة ومن رواد العمل الخيري ودعم حلقات تحفيظ وتدريس القرآن الكريم.

إضافة إلى اهتمامه في بناء المساجد وعمارتها، داعيًا المولى -عز وجل - أن يشمله بواسع مغفرته ويتقبل أعماله الخيرة لخدمة الدين والوطن.