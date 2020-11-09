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نيجيريا.. وفاة 57 شخصًا جراء مرض غامض

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نيجيريا.. وفاة 57 شخصًا جراء مرض غامض نيجيريا.. وفاة 57 شخصًا جراء مرض غامض
في محافظة "إنوغو" جنوب شرقي البلاد

نيجيريا.. وفاة 57 شخصًا جراء مرض غامض

أعلنت مصادر حكومية نيجيرية، عن وفاة 57 شخصًا خلال الشهرين الماضيين في محافظة "إنوغو" جنوب شرقي البلاد، جراء "مرض غامض".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول مركز مراقبة الأمراض والإبلاغ عنها بالمحافظة المذكورة فينسينت أوشومي، أن 57 شخصًا لقوا حتفهم منذ سبتمبر الماضي، وحتى الآن في منطقتي "إيت" و"أوموبو" بالمحافظة بسبب المرض الذي لم يتم تشخيصه بعد، على حد تعبيره.

وقال أوشومي: إن الذين فقدوا حياتهم ظهرت عليهم أعراض الإسهال والتشنجات قبل القيء الدموي؛ مشيرًا إلى الاشتباه في أن تكون الأعراض لمرض الكوليرا أو حمى لاسا.

وذكر أن 37 شخصًا لقوا حتفهم في منطقة "إيت"، و20 في منطقة "أوموبو" المجاورة في المحافظة؛ مشيرًا إلى أن سبب الوفاة لا يزال غير معروف.

جدير بالذكر أنه في وقت سابق لَقِيَ 30 شخصًا حتفهم بمحافظة "دلتا" النيجيرية جراء مرض "غامض" أيضًا.نيجيريا مرض غامض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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