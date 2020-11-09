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طقس الإثنين: هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على 10 مناطق

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طقس الإثنين: هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على 10 مناطق طقس الإثنين: هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على 10 مناطق
تُسبق برياح نشطة

طقس الإثنين: هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على 10 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُسبق برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الجوف، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، جازان، عسير، الباحة، الشرقية).

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 - 42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ قد تصل إلى مترين ونصف المتر جنوباً، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار رعدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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