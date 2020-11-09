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شاهد.. ضَبْط منتجات طبية مخالفة وأخرى غير مرخصة في محال تجارية بالطائف

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"الغذاء والدواء" و"البلدية النسائية" فرضتا الغرامات على المخالفين.. والرقابة مستمرة

شاهد.. ضَبْط منتجات طبية مخالفة وأخرى غير مرخصة في محال تجارية بالطائف

ضبطت اللجنة المشتركة المكونة من البلدية النسائية بالطائف والهيئة العامة للغذاء والدواء منتجات تحمل ادعاءات طبية مخالفة، ومنتجات غير مرخصة من الهيئة، يتم بيعها في بعض المحال التجارية بالمحافظة.

وكثفت الحملة الميدانية جهودها من أجل التصدي لمثل تلك المنتجات المضللة للمستهلك، وخصوصًا لما تحمله من ادعاءات طبية مخالفة وغير مرخصة من جهة الاختصاص (الهيئة العامة للغذاء والدواء)، وقد ينساق وراءها الكثير لما تشهده بعض المنتجات المخالفة من تسويق إعلاني في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي.

وقامت البلدية النسائية والهيئة العامة للغذاء والدواء بمصادرة تلك المنتجات المخالفة، وإعداد محاضر الضبط تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية المترتبة بحقهم.

يُشار إلى أن المادة الـ39 من "لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية" تنص على وجوب أخذ موافقة "الهيئة" على صيغة المادة الدعائية أو الإعلانية، وضرورة احتواء المواد الدعائية والإعلانية والمنشورات الموجهة للأشخاص المعنيين باستخدام الأجهزة والمنتجات الطبية على المعلومات المتوافقة مع احتياجاتهم، وأن يكون لدى الأشخاص المعنيين بتسويق الأجهزة والمنتجات الطبية المعلومات الكافية عنها، بما يكفل تقديم المعلومات الصحيحة الخاصة بتسويقها.

ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين إلى شراء المنتجات من مصادر موثوقة، يمكن من خلالها تتبُّع مصدرها.

ويمكن الإبلاغ عن مثل تلك المخالفات على المنتجات الخاضعة لإشراف "الهيئة" عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" المتاح على نظامَي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

شاهد.. ضَبْط منتجات طبية مخالفة وأخرى غير مرخصة في محال تجارية بالطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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