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"الكهرباء": المقاول استبق موعد تركيب العداد الذكي لمشترك لديه حالة مرضية

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"الكهرباء": المقاول استبق موعد تركيب العداد الذكي لمشترك لديه حالة مرضية "الكهرباء": المقاول استبق موعد تركيب العداد الذكي لمشترك لديه حالة مرضية
الشركة وعدت باتخاذ الإجراءات اللازمة في تعليقها على الفيديو المتداول

أكدت الشركة للكهرباء في تعليقها على متداول لمواطن لديه حالة مرضية، فُصل التيار عن منزله، أن المقاول استبق الموعد المجدول لتركيب العداد الذكي لمشترك لديه حالة مرضية.

ووعدت "الكهرباء" باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وقالت الشركة معتذرة للمشترك: "إن ذوي الحاجات الماسة التي تعتمد حياتهم على استخدام أجهزة موصلة بالكهرباء لهم أولوية لدى الشركة". وحثت ذويهم على تسجيلهم عبر خدمة ‎"اطمئن" لخدمتهم بشكل أفضل في حال الانقطاعات الطارئة أو المجدولة، عبر الرابط الآتي: https://t.co/iQnty542JX‎

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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