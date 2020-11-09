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وزير الرياضة : متفائل في استضافة المملكة لدورة الألعاب الآسيوية 2030

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وزير الرياضة : متفائل في استضافة المملكة لدورة الألعاب الآسيوية 2030 وزير الرياضة : متفائل في استضافة المملكة لدورة الألعاب الآسيوية 2030
قدم الشكر لمقام خادم الحرمين وولي عهده على الدعم اللامحدود

وزير الرياضة : متفائل في استضافة المملكة لدورة الألعاب الآسيوية 2030

قال وزير الرياضة ورئيس ملف الرياض 2030 ، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ،إنه متفائل باستضافة المملكة دورة الألعاب الآسيوية 2030، نظرًا للملف القوي الذي قدم لاستضافة الحدث.

وقال "الفيصل" في تصريحات لبرنامج "الديوانية" عبر القنوات الرياضية : "نتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على دعمهما اللا محدود".

وأضاف: "اليوم نستكمل المسيرة والعطاء الذي نحظى به في القطاع الرياضي، والمملكة العربية السعودية أثبتت للجميع، أنها قادرة على تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية".

وختم قائلاً: "نحن مستعدون لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 لكن أمامنا عمل كبير لنصل إلى التجهيز العالي، من جميع النواحي وهذا ما نسعى إليه بإذن الله".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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