جامعة الباحة تعلن فتح باب التسجيل في عضويات الجمعية العلمية السعودية للقيادة التربوية

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الحسين: الجامعة دأبت على تطوير الحركة العلمية وممارسة دورها التعليمي والبحثي

أعلنت الجمعية العلمية السعودية للقيادة التربوية بجامعة الباحة فتح باب التسجيل في عضوياتها للدورة الأولى.

وأوضح رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، أن جامعة الباحة دأبت على تطوير الحركة العلمية، وممارسة دورها التعليمي والبحثي، وتعزيز دورها في الإسهام العلمي المجتمعي. مبينًا أن الجمعية العلمية السعودية للقيادة التربوية هي إحدى الجمعيات العلمية التي سيكون لها دور فاعل علميًّا في مجال القيادة التربوية.

بدوره، قال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور غانم بن محمد الغامدي: إن الجمعية العلمية السعودية للقيادة التربوية بجامعة الباحة جمعية متخصصة في مجال القيادة التربوية، تمت الموافقة على إنشائها وفق النظام المتبع للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية. ورؤيتها الريادة العالمية في مجال القيادة التربوية، وتلتزم بتطوير الأداء القيادي، وتحفيز الإبداع الفكري في مجال تخصصها من خلال إجراء الدراسات العلمية، وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتخصصة، والإسهام في تحقيق التنمية القيادية المستدامة.

وأشار الدكتور الغامدي إلى أنه تمت الموافقة على تخفيض رسوم الاشتراكات السنوية في الدورة الأولى لانطلاق الجمعية سعيًا من الجامعة إلى إتاحة فرصة الاشتراك في العضويات لأكبر عدد من المتخصصين والمهتمين والعاملين في مجال تخصص الجمعية للاستفادة من خدماتها المستقبلية في سبيل التنمية القيادية.

من جهته، أوضح عميد كلية التربية الدكتور صالح دخيخ أن مقترح إنشاء الجمعية كان إحدى المبادرات المقدمة من قسم الإدارة والتخطيط التربوي في كلية التربية بجامعة الباحة. وقد حظيت المبادرة بدعم قيادات الجامعة، وموافقة مجلس الجامعة إدراكًا من الجميع لأهمية هذه المبادرة، وضرورة وجود كيان علمي رسمي مشترك، يعزز النهوض والتواصل بين المتخصصين في سبيل تنمية المعرفة العلمية والممارسات التطبيقية في مجال القيادة التربوية، والإسهام في بناء جيل من الشباب القياديين، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030م.

وبيّن رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية، الدكتور عمير بن سفر الغامدي، أن الجمعية فتحت باب التسجيل في ثلاث عضويات، هي: العضوية العاملة، وتخدم المتخصصين الحاصلين على درجة علمية، أو ما يعادلها في مجال تخصص الجمعية. وعضوية الانتساب، وتخدم الطلاب الجامعيين في مجال تخصص الجمعية، والعاملين والمهتمين بمجال الجمعية ممن لا تتوافر لديهم معايير الحصول على العضوية العاملة، إضافة إلى العضوية الشرفية، وتمنح لكل من يقدم للجمعية خدمات مادية أو معنوية، أو يسهم في تطوير مجالات اهتمامها داخل السعودية وخارجها.

ولفت إلى أنه تمت إتاحة التقديم على عضويات الجمعية من خلال رابط الخدمات الإلكترونية على موقع جامعة الباحة https://bu.edu.sa/web/guest/all-e-services . مؤكدًا ضرورة الاطلاع على أنواع العضويات، وشروط كل عضوية ومزاياها، وآلية تسديد رسوم الاشتراك قبل البدء في استكمال نموذج التسجيل، وذلك من خلال صفحة الجمعية على الرابط الآتي https://bu.edu.sa/web/ssael، أو الإعلان المرفق.

علمًا بأن استكمال نموذج التسجيل يتطلب إرفاق صورة من المؤهل العلمي، وصورة من إيصال سداد الاشتراك.

ويمكن تسديد رسوم الاشتراك من خلال التحويل البنكي على حساب الجمعية لدى مصرف الإنماء أو الإيداع المباشر في الحساب.