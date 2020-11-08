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القيادة تهنئ "كامالا هاريس" بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

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القيادة تهنئ "كامالا هاريس" بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية القيادة تهنئ "كامالا هاريس" بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

القيادة تهنئ

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لمعالي السيدة كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لمعاليها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لمعالي السيدة كامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق لمعاليها، معربًا سموه عن تطلعه إلى مواصلة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، راجين المزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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