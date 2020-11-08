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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان "بايدن" بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية

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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان "بايدن" بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية خادم الحرمين وولي العهد يهنئان "بايدن" بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيد جوزيف بايدن بمناسبة فوز فخامته في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بهذه المناسبة بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيد جوزيف بايدن بمناسبة فوز فخامته في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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