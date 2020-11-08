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وزير الصحة الأردني : عدد الحالات يتضاعف كل أسبوعين

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وزير الصحة الأردني : عدد الحالات يتضاعف كل أسبوعين وزير الصحة الأردني : عدد الحالات يتضاعف كل أسبوعين

جى بي سي نيوز :- قال وزير الصحة نذير عبيدات، إن الوزارة تراقب 4 مؤشرات رئيسة في ظل تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح عبيدات في مؤتمر صحفي مشترك بدار رئاسة الوزراء، أن الوزارة تراقب الزيادة الأسبوعية بعدد الحالات، مشيرا إلى أن الحالات تتضاعف كل أسبوعين و"هو ما يثير القلق لكنه لا يستدعي أن نقوم بإجراءات آنية وبشكل حاد".

وأضاف أن الوزارة تراقب نسبة الحالات الإيجابية من إجمالي عينات الفحص اليومية، لافتا إلى أنها ارتفعت إلى أكثر من 26%، كما ان الوزارة تراقب عدد الوفيات والتي تشهد تزايدا بالتوازي مع زيادة عدد الإصابات.

وأشار إلى أن الوزارة تراقب نسبة الحالات التي تستدعي الإدخال للعلاج في المستشفيات، وتبلغ 6% وهي أقل من النسب العالمية، وأن نسبة عالية من الحالات وضعها بسيط ولا تحتاج لإدخال.

ولفت عبيدات إلى أن الوزارة استأجرت مستشفى خاص بسعة 180 سريرا عاديا و40 سرير عناية حثيثة وسيبدأ اعتبارا من نهاية الاسبوع الحالي باستقبال مصابي كورونا الذين تم تحويلهم من مستشفيات الوزراة، بالإضافة إلى أنها تعاقدت مع مستشفيات خاصة لتخصيص نحو 1050 سريرا عاديا و180 سرير عناية حثيثة لمرضى كورونا المحولين من وزارة الصحة.

وقال إن الوزارة تعاقدت مع احدى الشركات التي لها باع طويل في بناء المستفيات الميدانية، ليتم إنشاء 3 مستشفيات ميدانية في محافظات إربد، والعاصمة عمان، ومعان، وستكون جاهزة لاستقبال المرضى بعد نحو 35 يوما.

وأكد ان الوزارة تعمل على توفير كوادر صحية لهذه المستشفيات وتجهزها من كل النواحي، والاجهزة والمعدات الصحية.

وأوضح عبيدات أنه سيتم تشغيل أجهزة "إكمو"، و"لدينا كوادر طبية قادرة على التعامل معه، وهذا الجهاز لا يعالج مرض كورونا بل يعالج إحدى المضاعفات الناتجة عن المرض".

وحول أعداد المرضى المعزولين منزليا، قال عبيدات إنه سيتم إعلان عددهم في الأيام المقبلة، وأضاف أن نسب الإشغال في غرف العناية الحثيثة تتراوح ما بين 50% - 55%.

جي بي سي نيوز

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