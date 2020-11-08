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النيجيري أحمد موسى يودع النصر برسالة عاطفية

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النيجيري أحمد موسى يودع النصر برسالة عاطفية النيجيري أحمد موسى يودع النصر برسالة عاطفية

النيجيري أحمد موسى يودع النصر برسالة عاطفية

وجّه الدولي النيجيري أحمد موسى لاعب النصر، اليوم الأحد، رسالة عاطفية وداعية إلى الفريق تمهيدًا لرحيله عن صفوف الفريق.

ونشر موسى عبر حسابه الشخصي في "تويتر" صورة بقميص النصر أرفقها بكتابة منشور قال فيه : "أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لزملائي في الفريق ولإدارة النادي ومحبي الفريق. لقد كانت تجربة رائعة في هذا النادي، بفضل الحب والرعاية، ولقد كان من دواعي سروري خوض هذه التجربة الرائعة، وأنا ممتن للغاية، أتمنى حظًا سعيدًا للنصر".

واستبعدت إدارة النصر موسى من قائمة أجانب الفريق، من الموسم الرياضي الجاري، من أجل عودة البرازيلي بيتروس.

وأصبح اللاعب حاليًا حرًا في الانضمام لأي فريق بالفترة المقبلة، بعدما أعلن النصر عن انتهاء التعاقد معه.

ولم يكشف النصر عن كيفية رحيل اللاعب، سواء بمنحه قيمة العقد كاملة أو فسخ العقد بالتراضي، بل اكتفى بنشر مقطع وتوجيه الشكر له.

يُذكر أن النصر تعاقد مع موسى صيف عام 2018، قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي، وتوج اللاعب مع النصر بثنائية الدوري وكأس السوبر السعودي.

ولعب صاحب الـ28 عامًا 50 مباراة في الدوري سجل خلالها 9 أهداف وقام بـ14 تمريرة حاسمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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