أخبار عاجلة

تعذيب حتى الموت.. زوجة تقتل طفلة صديقتها بمساعدة زوجها بسبب الفطام -
شبانة يكشف: غضب في المنتخب بسبب تكريم محمد صلاح -
شبانة: تراورى والشناوى خارج صفقات الأهلى وبيراميدز فى الصيف -
طريقة عمل ناجتس الدجاج فى المنزل من مطبخ رانيا النجار -
صلاح عبد الله: أهدى تكريمى لأمى اللى ما شفتنيش فى التليفزيون -
أمير مرتضى ينوى الرحيل عن الزمالك نهاية الموسم -
شرط وحيد للأهلي فى صفقة تبادل محمد فاروق والشيخ مع بيراميدز -
إيناس الدغيدى ترقص أثناء تكريمها في ختام مهرجان الإسكندرية -
مدفن هند رستم مهدد بالانهيار بسبب المياه الجوفية -
بنك ناصر يدفع نفقة للمرأة المطلقة ويساعد الزوج المتعثر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أحمد أبو هشيمة: المشاركة الكبيرة في انتخابات النواب دليل على استقرار (صور)

Print
أحمد أبو هشيمة: المشاركة الكبيرة في انتخابات النواب دليل على استقرار مصر (صور) أحمد أبو هشيمة: المشاركة الكبيرة في انتخابات النواب دليل على استقرار (صور)

مصراوي Masrawy

08:36 م الأحد 08 نوفمبر 2020

(مصراوي):

أدلى النائب أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في اللجنة الفرعية رقم 62 بنادي التجمع الأول، دائرة التجمع الخامس.

وقال أبو هشيمة في تصريحات صحفية، إنه سعيد بالمشاركة الإيجابية من قبل الناخبين في انتخابات مجلس النواب بمرحلتيها الأولى والثانية، موضحًا أن هذه المشاركة الفعالة دليل قوي على ما حققته من استقرار سياسي واقتصادي.

وتابع: "اختيار مجلس نواب قوي، بالإضافة إلى مجلس الشيوخ، سيساهم بشكل كبير في دعم مخططات الدولة ورؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة حتى 2030".

وأعلن أبو هشيمة دعمه لمرشحي حزب الشعب الجمهوري في انتخابات مجلس النواب في مختلف الدوائر الفردية، ودعمه للقائمة الوطنية من أجل مصر في الأربع دوائر.

7abab79c-c943-4118-a2da-d9e4f7fdbcef

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مباراة منتخب مصر الاولمبي - كوريا الجنوبية الاولمبي - مباراة كاملة

مباراة منتخب مصر الاولمبي - كوريا الجنوبية الاولمبي - مباراة كاملة

ملعب ONTime - نقاش بين أحمد شوبير وعلاء عزت الناقد الرياضي حول قوانين الرياضة في مصر

ملعب ONTime - نقاش بين أحمد شوبير وعلاء عزت الناقد الرياضي حول قوانين الرياضة في مصر

ملعب ONTime - لقاءات من داخل مؤتمر ومبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب" تحت رعاية وزير الرياضة

ملعب ONTime - لقاءات من داخل مؤتمر ومبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب" تحت رعاية وزير الرياضة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية