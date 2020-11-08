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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أدلى النائب أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في اللجنة الفرعية رقم 62 بنادي التجمع الأول، دائرة التجمع الخامس.

وقال أبو هشيمة في تصريحات صحفية، إنه سعيد بالمشاركة الإيجابية من قبل الناخبين في انتخابات مجلس النواب بمرحلتيها الأولى والثانية، موضحًا أن هذه المشاركة الفعالة دليل قوي على ما حققته مصر من استقرار سياسي واقتصادي.

وتابع: "اختيار مجلس نواب قوي، بالإضافة إلى مجلس الشيوخ، سيساهم بشكل كبير في دعم مخططات الدولة ورؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة حتى 2030".

وأعلن أبو هشيمة دعمه لمرشحي حزب الشعب الجمهوري في انتخابات مجلس النواب في مختلف الدوائر الفردية، ودعمه للقائمة الوطنية من أجل مصر في الأربع دوائر.