أخبار عاجلة

تعذيب حتى الموت.. زوجة تقتل طفلة صديقتها بمساعدة زوجها بسبب الفطام -
شبانة يكشف: غضب في المنتخب بسبب تكريم محمد صلاح -
شبانة: تراورى والشناوى خارج صفقات الأهلى وبيراميدز فى الصيف -
طريقة عمل ناجتس الدجاج فى المنزل من مطبخ رانيا النجار -
صلاح عبد الله: أهدى تكريمى لأمى اللى ما شفتنيش فى التليفزيون -
أمير مرتضى ينوى الرحيل عن الزمالك نهاية الموسم -
شرط وحيد للأهلي فى صفقة تبادل محمد فاروق والشيخ مع بيراميدز -
إيناس الدغيدى ترقص أثناء تكريمها في ختام مهرجان الإسكندرية -
مدفن هند رستم مهدد بالانهيار بسبب المياه الجوفية -
بنك ناصر يدفع نفقة للمرأة المطلقة ويساعد الزوج المتعثر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة الشرقية والجامعة الإلكترونية توقِّعان مذكرة تعاون في عدد من المجالات العلمية والتدريبية

Print
أمانة الشرقية والجامعة الإلكترونية توقِّعان مذكرة تعاون في عدد من المجالات العلمية والتدريبية أمانة الشرقية والجامعة الإلكترونية توقِّعان مذكرة تعاون في عدد من المجالات العلمية والتدريبية
برعاية وحضور أمير المنطقة.. وهدفت إلى تقديم الاستشارات وتبادل الخبرات بين الطرفين

أمانة الشرقية والجامعة الإلكترونية توقِّعان مذكرة تعاون في عدد من المجالات العلمية والتدريبية

برعاية وحضور الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في مقر إمارة المنطقة الشرقية بالدمام، تم اليوم الأحد توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة المنطقة الشرقية والجامعة الإلكترونية.

وتفصيلاً، وقّع المذكرة أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ورئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي؛ بهدف تفعيل التعاون المشترك بينهما في عدد من المجالات العلمية والتعليمية والتدريب والتطوير المهني، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، وتقنيات التعليم الحديثة، والبحث والنشر العلمي، وتقديم الدراسات المسحية والوصفية والتحليلية والاستشرافية، وتقديم الاستشارات المتنوعة، وتبادل الخبرات بين الأمانة والجامعة، بما يحقق المصلحة المشتركة بينهما.

وكان أمير المنطقة الشرقية قد استقبل رئيسة الجامعة والوفد المرافق لها، وأطلعت رئيسةُ الجامعة الأميرَ سعود بن نايف على نبذة عن أنظمة وبرامج الجامعة السعودية الإلكترونية، التي هي إحدى الجامعات السعودية الحكومية المكملة لمنظومة التعليم العالي في السعودية، وتعد رائدة وبيت خبرة في مجال التعليم الإلكتروني. كما ثمّنت رئيسة الجامعة لصاحب السمو دعمه لمسيرة الجامعة من خلال اهتمام سموه –حفظه الله– بفرع الجامعة بالدمام. وقد قدمت سعادة رئيسة الجامعة في نهاية اللقاء درعًا تذكارية لسموه الكريم بهذه المناسبة.

وقدمت الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي درعًا تذكارية للمهندس فهد الجبير بهذه المناسبة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة من منطلق حرص الجامعة على التعاون بين قطاعات الدولة، التي تعد من الاستراتيجيات التي يمكن الاعتماد عليها في ترشيد الاستفادة من خبراتها وإمكاناتها، وتوظيفها، من خلال بناء شراكات استراتيجية لتحقيق المصالح المشتركة، وخدمة قضايا المجتمع في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل والتنمية الوطنية.

حضر توقيع المذكرة الدكتور ثامر بن عمر الحسين وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، والدكتور حامد بن ضافي الشراري المشرف على إدارة الشراكات الدولية، والدكتور عمر بن نبيل السنيد المشرف على فرع الجامعة في الدمام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية وإيران.. ماذا بعد "فوز" بايدن؟

السعودية وإيران.. ماذا بعد "فوز" بايدن؟

وزير الرياضة: ما يحدث للرياضة السعودية لم يكن ليتحقق إلا بدعم كامل وغير محدود من ولي العهد

وزير الرياضة: ما يحدث للرياضة السعودية لم يكن ليتحقق إلا بدعم كامل وغير محدود من ولي العهد

الرئاسة الفلسطينية تدين العمل الجبان ضد سفارة السعودية في هولندا

الرئاسة الفلسطينية تدين العمل الجبان ضد سفارة السعودية في هولندا

السعودية توقع اتفاقية مع الولايات المتحدة لتنفيذ برنامج مشترك متعدد القطاعات في كوكس بازار

السعودية توقع اتفاقية مع الولايات المتحدة لتنفيذ برنامج مشترك متعدد القطاعات في كوكس بازار

شبكة عيون الإخبارية