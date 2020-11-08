تسجيل 4519 اصابة بفيروس كورونا و 52 حالة وفاة و 179 حالة شفاء

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جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة 4519 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

- (2317) في محافظة العاصمة عمّان.

- (828) في محافظة الزرقاء.

- (439) في محافظة إربد، منها (147) في الرمثا.

- (203) في محافظة الكرك.

- (177) في محافظة العقبة

- (133) في محافظة البلقاء.

- (126) في محافظة المفرق.

- (113) في محافظة معان، منها (37) في البترا.

- (79) في محافظة جرش.

- (72) في محافظة مأدبا.

- (27) في محافظة الطفيلة.

- (5) في محافظة عجلون.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (109,321) حالة.

- سُجّلت (52) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,233) حالة.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (230) حالة، فيما غادرت (179) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,959) حالة، منهم (378) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

- تمّ إجراء (23,056) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,040,687) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى (19.6%).

إجراءات أخرى:

- في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).