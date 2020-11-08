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تسجيل 4519 اصابة بفيروس كورونا و 52 حالة وفاة و 179 حالة شفاء

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تسجيل 4519 اصابة بفيروس كورونا و 52 حالة وفاة و 179 حالة شفاء تسجيل 4519 اصابة بفيروس كورونا و 52 حالة وفاة و 179 حالة شفاء

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة 4519 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2317) في محافظة العاصمة عمّان.
- (828) في محافظة الزرقاء.
- (439) في محافظة إربد، منها (147) في الرمثا.
- (203) في محافظة الكرك.
- (177) في محافظة العقبة
- (133) في محافظة البلقاء.
- (126) في محافظة المفرق.
- (113) في محافظة معان، منها (37) في البترا.
- (79) في محافظة جرش.
- (72) في محافظة مأدبا.
- (27) في محافظة الطفيلة.
- (5) في محافظة عجلون.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (109,321) حالة.
- سُجّلت (52) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,233) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (230) حالة، فيما غادرت (179) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,959) حالة، منهم (378) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- تمّ إجراء (23,056) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,040,687) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى (19.6%).

إجراءات أخرى:

- في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

 

جي بي سي نيوز

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