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"أمانة مكة" تفي بوعدها.. مشروع أعمال إنارة "طريق إبراهيم الخليل" يقترب من انتهائه

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بواقع 134 برج إنارة ويربط بين المسجد الحرام ومخططات ولي العهد

وضعت أمانة العاصمة المقدسة، حدّاً لحوادث السير الدامية التي كان طريق إبراهيم الخليل، الرابط بين مخططات ولي العهد بالمسجد الحرام، يشهدها قبل إنارته ورصفه.

ووثقت "سبق" بالصور قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع إنارة الطريق الرابط بين المسجد الحرام ومخططات ولي العهد (8، 7، 6، 5) بواقع 134 برج إنارة.

وكانت "سبق" نشرت تقارير عدة خلال الأشهر الماضية طالب فيها سكان مخططات ولي العهد "8، 7، 6، 5" بضرورة إنارة الطريق الذي يربطهم بالمسجد الحرام، والذي يحيطه الظلام الحالك، ويشهد عدة مرورية أرجعوها إلى عدم إنارة الطريق وزحف الرمال، آنذاك.

وستحدّ إنارة الطريق من الحوادث المرورية الدامية، التي يشهدها الطريق؛ خاصةً في الفترة المسائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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