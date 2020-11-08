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وزير خارجية كندا: فوز "بايدن" يمثل أخبارًا طيبة لبلادي

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وزير خارجية كندا: فوز "بايدن" يمثل أخبارًا طيبة لبلادي وزير خارجية كندا: فوز "بايدن" يمثل أخبارًا طيبة لبلادي
أعرب عن أمله بانتقال سلس للسلطة

وزير خارجية كندا: فوز

ذكر وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين اليوم الأحد أن فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات الأمريكية يعد أنباء طيبة لكندا.

وعن فوز "بايدن" قال "شامبين" في مقابلة، بُثت على قناة "سي تيفي": "هذه أخبار جيدة، وسنكون قادرين على العمل بشكل جيد للغاية مع الإدارة الأمريكية، ولاسيما أن البلدين يمكن أن يتعاونا لمحاربة كوفيد -19 وتغيُّر المناخ".

وأعرب عن أمله بانتقال سلس للسلطة في الولايات المتحدة.

وكان رئيس الوزراء جاستن ترودو من أوائل قادة العالم الذين هنؤوا الرئيس المنتخب أمس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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