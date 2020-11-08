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انضمت إلى مجموعة شملت "كوشنر"

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر وصفته بالمطلع، اليوم (الأحد)، أن ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصحته بأن عليه الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن.

وذكر المصدر أن "السيدة الأولى انضمت إلى المجموعة المتزايدة من الدائرة المقربة من ترامب، التي تنصحه بأن الوقت قد حان لقبول الخسارة"، رغم أنها لم تعلق علناً على نتائج الانتخابات.

وكانت مصادر قد أشارت في وقت سابق من اليوم، أن صهر "ترامب" وأحد كبار مستشاريه جاريد كوشنر قد تواصل مع الرئيس من أجل الاعتراف بخسارة الانتخابات.