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زوجة "" تنصحه بالاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية

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زوجة "ترامب" تنصحه بالاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية زوجة "" تنصحه بالاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية
انضمت إلى مجموعة شملت "كوشنر"

زوجة

نقلت "سي إن إن" عن مصدر وصفته بالمطلع، اليوم (الأحد)، أن ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصحته بأن عليه الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن.

وذكر المصدر أن "السيدة الأولى انضمت إلى المجموعة المتزايدة من الدائرة المقربة من ترامب، التي تنصحه بأن الوقت قد حان لقبول الخسارة"، رغم أنها لم تعلق علناً على نتائج الانتخابات.

وكانت مصادر قد أشارت في وقت سابق من اليوم، أن صهر "ترامب" وأحد كبار مستشاريه جاريد كوشنر قد تواصل مع الرئيس من أجل الاعتراف بخسارة الانتخابات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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