الرباط الصليبي يحرم الرائد من خدمات عوض خميس لفترة طويلة

★ ★ ★ ★ ★

أعلن نادي الرائد إصابة لاعب الفريق الكروي الأول عوض خميس بقطع في الرباط الصليبي، مشيرًا إلى أن اللاعب سيُجري عملية جراحية في القريب العاجل.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مساء اليوم الأحد، قال فيها: "أكدت الفحوصات الطبية التي أُجريت اليوم على موضع إصابة لاعب الرائد الكابتن عوض خميس وجود قطع في الرباط الصليبي؛ ويحتاج للتدخل الجراحي؛ لذا سيُجري عملية جراحية قريبًا بإذن الله. ألف سلامة للكابتن عوض خميس. تعود أقوى بإذن الله".

وكان اللاعب قد تعرّض لتدخُّل عنيف خلال مشاركته مع فريقه أمام الوحدة ضمن منافسات الجولة الرابعة، جولة "لنلهم العالم بقمتنا"، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.