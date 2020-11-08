صهر أردوغان يقدم استقالته من وزارة المالية ويغلق حسابه في "تويتر"

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قال إنه قرر عدم الاستمرار في وظيفته بسبب مشاكل صحية

أعلن وزير الخزانة والمالية، بيرات البيرق، صهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استقالته، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وقالت صحيفة "t 24" التركية، إن صهر أردوغان أغلق حسابه الرسمي على "تويتر".

وأعلن "البيرق" في نص استقالته: "قررت عدم الاستمرار في وظيفتي الوزارية بسبب مشاكل صحية".

وكانت الرئاسة التركية أصدرت، فجر السبت الماضي، مرسوماً بإقالة رئيس البنك المركزي، مراد أويصال، من منصبه، وتعيين ناجي آغبال، رئيس الإدارة الإستراتجية والموازنة بالرئاسة، خلفاً له.

وبموجب القرارات الموقعة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جرى تعيين إبراهيم شنل رئيساً لإدارة الاستيراتيجة والموازنة بالرئاسة خلفاً لناجي آغبال. وتعيين وزير الاقتصاد السابق، نهاد زيبكجي، عضواً بلجنة السياسات الاقتصادية برئاسة الجمهورية.