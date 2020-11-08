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وصول الفوج الثالث من "معتمري الخارج" في رحلة قادمة من إندونيسيا

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يخضعون للعزل الطبي 3 أيام في فنادق مؤهلة قبل أداء المناسك

وصول الفوج الثالث من

استقبلت وزارة الحج والعمرة، مساء اليوم، عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ثالث فوج من معتمري الخارج القادمين من جمهورية إندونيسيا.

وقالت الوزارة إن المعتمرين سيخضعون للعزل الطبي لمدة ثلاثة أيام قبل أداء مناسك العمرة في فنادق مؤهلة جُهزت وفق أعلى المعايير والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار "كوفيد-19" حفاظًا على صحة الإنسان.

وأكدت الوزارة أنها سخرت إمكاناتها ورفعت من مستوى جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن، كما هيأت الفرص لجميع المشغلين لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع بهدف متابعة رحلة ضيوف الرحمن، والتأكد من أن يكونوا في أجواء آمنة وصحية أثناء أدائهم لمناسك العمرة والزيارة.

وتأتي تلك الخطوة تنفيذًا للتوجيهات الكريمة بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق أربع مراحل، استجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وصول الفوج الثالث من

وصول الفوج الثالث من

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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