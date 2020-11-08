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قوات حفظ السلام الروسية في طريقها إلى قره باغ
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:06 صباحاً
دمشق: عودة اللاجئين مسألة وطنية
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:06 صباحاً
الوفد الروسي يزور مركز الإقامة المؤقت في حرجلة بريف دمشق
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:06 صباحاً
إثيوبيا وإقليم تيغراي.. تصاعد الصراع
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:06 صباحاً
روسيا ترسل مروحيات حربية إلى قره باغ
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:06 صباحاً
فرنسا تقرع ناقوس الخطر جراء كورونا
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:06 صباحاً
اندلاع حريق في جسر يربط بين ولايتين أمريكيتين
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:06 صباحاً
10 أسرار حول البيت الأبيض
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:06 صباحاً
"الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا" تسلم روسيا 30 طفلا يتيما من مخيم "الهول"
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:06 صباحاً
السعودية وإيران.. ماذا بعد "فوز" بايدن؟
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انتخابات نواب مصر - أكمل نجاتي: إقبال كثيف من الشباب والسيدات على لجان التصويت
DMC
DMC
الأحد 08 نوفمبر 2020 01:55 مساءً
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