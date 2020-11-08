"متمم" يناقش مستقبل العولمة وأبعادها الاقتصادية اليوم

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يقيم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" بالتعاون مع الجمعية المالية السعودية "صفا" لقاءً افتراضيًا بعنوان "مستقبل العولمة في ظل التغيرات الدولية وآثارها على الاقتصاد السعودي"، مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز للإثراء المعرفي في المجالين الاقتصادي والمالي.

ويشارك في اللقاء عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي بصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة الدكتور محمود محيي الدين، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية الدكتور رجا المرزوقي، ويدير اللقاء أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ.

ويناقش المتحدثون خلال اللقاء مستقبل العولمة وأبعادها الاقتصادية والمالية، من حيث المفهوم ومراحلها، ومناقشة مستقبل العولمة مرورًا بجائحة كورونا من المنظور العالمي والمحلي، ومعرفة المخاطر التي قد تهدد استمراريتها خصوصًا في ظل الحديث الحالي عن موجة أخرى للجائحة.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات مستمرة يقيمها مركز التواصل والمعرفة المالية لهدف الإثراء المعرفي وتعزيز المحتوى الاقتصادي والمالي، ورفع الوعي بالقضايا الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.مركز التواصل والمعرفة المالية الجمعية المالية السعودية الاقتصاد السعودي