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الأسبوع في 8 صور .. "طفلة الأنقاض" والانتخابات الأمريكية الساخنة يسيطران على المشهد

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الأسبوع في 8 صور ..

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. ففي الولايات المتحدة جرت واحدة من أكثر الانتخابات الرئاسية إثارة وجدلاً في تاريخ البلاد.. بينما في إزمير انتشلت قوات الإنقاذ طفلة يبلغ عمرها 3 سنوات على قيد الحياة بعد أيام من وقوع الزلزال الذي ضرب تركيا واليونان.

نترككم مع الصور:

1- انتشال طفلة صغيرة (3 سنوات) على قيد الحياة من تحت أنقاض زلزال إزمير في تركيا.

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2- أم تصحب أطفالها للإدلاء بصوتها في الانتخابات الأمريكية في ولاية آيوا.

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3- الناخبون يصطفون في صف طويل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية في أوكلاهوما.

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4- أنصار "" يطالبون بوقف فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا.

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5- إعصار إيتا يتسبب في أضرار جسيمة في أحد الطرق الرئيسة في هندوراس.

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6- تحرك محطة الفضاء الدولية أمام قرص الشمس.

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7- "قمر الصياد" يظهر من خلف مركز التجارة العالمي في نيويورك.

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8- مزارع العنب وألوانها المبهجة في خريف هسيغهايم، ألمانيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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