مصر تسجل 208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 وفاة

★ ★ ★ ★ ★

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء إلى 100239 وخروجهم من المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس السبت خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100239 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 208 حالات جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلهم معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس هو 108962 حالة، من ضمنهم 100239 حالة تم شفاؤها، و6355 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية