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في زيارة لمدة 3 أيام .. وفد لجنة تقييم ملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 يزور الرياض

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في زيارة لمدة 3 أيام .. وفد لجنة تقييم ملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 يزور الرياض في زيارة لمدة 3 أيام .. وفد لجنة تقييم ملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 يزور الرياض
للوقوف على المنشآت الرياضية والمرافق

في زيارة لمدة 3 أيام .. وفد لجنة تقييم ملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 يزور الرياض

يتواجد في الرياض وفد المجلس الأولمبي الآسيوي ممثلاً في لجنة تقييم ملف (الرياض 2030) للاطلاع بشكل مباشر ودقيق على تفاصيل الملف المقدم من الرياض لاستضافة الدورة الآسيوية للعام 2030، حيث تستمر الزيارة لمدة 3 أيام.

وستقوم اللجنة بزيارة المنشآت الرياضية والمرافق التي سوف تستخدمها في دورة الألعاب الآسيوية، إضافةً إلى المشروعات والمنشآت الأخرى التي ستؤكد جاهزية الرياض لهذا الكرنفال الرياضي الكبير كأوّل استضافة للدورة الآسيوية في تاريخها.

وسيستمع الوفد إلى شرح مفصل من قِبل فريق ملف استضافة الرياض عن أبرز ما سيقدمه الملف لتشجيع محبي الرياضة، ولجعل الأسياد الآسيوية 2030 حدثًا رياضيًا مهمًا وملهمًا وتجربة لا تنسى للقارة الصفراء.

كما سيتم عقد العديد من الاجتماعات على هامش الزيارة لمناقشة ما تضمنه ملف الاستضافة الذي قُدم في الخامس من أكتوبر الماضي للمجلس الأولمبي الآسيوي.

وسيعقد الوفد في ختام الزيارة مؤتمرًا صحفيًا افتراضيًا بمشاركة الإعلام الدولي والمحلي.دورة الألعاب الآسيوية 2030

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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