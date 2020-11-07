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القيادة تهنئ رئيس تنزانيا المتحدة بمناسبة إعادة انتخابه

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القيادة تهنئ رئيس تنزانيا المتحدة بمناسبة إعادة انتخابه القيادة تهنئ رئيس تنزانيا المتحدة بمناسبة إعادة انتخابه

القيادة تهنئ رئيس تنزانيا المتحدة بمناسبة إعادة انتخابه

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماقوفولي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة؛ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لبلاده.

وقال الملك المفدى: "بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسًا لجمهورية تنزانيا المتحدة يسرُّنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات لفخامتكم بالتوفيق والنجاح، ولشعبكم وبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس الدكتور جون بومبي جوزيف ماقوفولي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة؛ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لبلاده.

وقال سمو ولي العهد: "بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسًا لجمهورية تنزانيا المتحدة يسعدني أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامتكم، والتقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس تنزانيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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