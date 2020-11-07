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"الأعرج" يناقش "التنمر الأكاديمي" بين أعضاء هيئة التدريس.. أشكاله وعلاجه

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"الأعرج" يناقش "التنمر الأكاديمي" بين أعضاء هيئة التدريس.. أشكاله وعلاجه "الأعرج" يناقش "التنمر الأكاديمي" بين أعضاء هيئة التدريس.. أشكاله وعلاجه
عبر ‫المؤتمر الأول لرؤساء ومشرفات الأقسام العلمية بجامعة الملك عبدالعزيز

‫يشارك عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله بن علي الأعرج في المؤتمر العلمي الأول لرؤساء ومشرفات الأقسام العلمية وذلك ضمن أكثر من ٤٠ خبيرًا في موضوعات متنوعة، تهم الأقسام العلمية بالجامعات ، والذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

وفي محور القيادة والتخطيط الإستراتيجي الأكاديمي تتناول ورقة الدكتور "الأعرج" موضوع (التنمر الأكاديمي) بين أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية السعودية: (المسببات والعلاج) والتي حدد لها يوم الأربعاء الموافق / 11 / 11 /2020عند الساعة 1.30 ظهرًا.

ويعقب المحاضرة نقاش مفتوح مع المختصين والأكاديميين والمهتمين، وستكون المحاضرة عبر منصة زوم على الرابط التالي:

https://hsadc.kau.edu.sa/Default-838997-AR

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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