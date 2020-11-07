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مدرب الأخضر يتابع مباريات الجولة الرابعة من الدوري.. ويدوِّن ملاحظاته

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قبل مواجهة منتخب جامايكا "وديًّا"

مدرب الأخضر يتابع مباريات الجولة الرابعة من الدوري.. ويدوِّن ملاحظاته

حضر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "إيرڤي رينارد"، برفقة مساعديه "لورينت بونادي" و"فيليب سينس" و"سفيان خياري"، في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض مساء اليوم؛ وذلك لمتابعة مباراة النصر والقادسية ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، جولة "لنلهم العالم بقمتنا"، وحضر أيضًا في مباراة الاتفاق والهلال. ودوَّن الجهاز الفني ملاحظاته قبل تدشين معسكر ، ومواجهة منتخب جامايكا "وديًّا" السبت المقبل.

الدوري السعودي للمحترفين جولة لنلهم العالم بقمتنا المنتخب السعودي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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