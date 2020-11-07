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رداً على إعلان فوز "بايدن".. حملة "": الانتخابات لم تنته بعد

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رداً على إعلان فوز "بايدن".. حملة "ترامب": الانتخابات لم تنته بعد رداً على إعلان فوز "بايدن".. حملة "": الانتخابات لم تنته بعد
اعتبرت أن الولايات المتنازع عليها ستحدد المنتصر

رداً على إعلان فوز

ذكرت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ، اليوم (السبت)، أن الانتخابات الأميركية لم تنته بعد؛ وذلك عقب إعلان وسائل الإعلام فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في السباق الرئاسي.

وقالت حملة ترامب" في بيان أوردته "الحرة": "كلنا نعرف لماذا يعجل جو بايدن بإعلان نفسه فائزًا، ولماذا حلفاؤه في الإعلام يحاولون جاهدين مساعدته، إنهم لا يريدون كشف الحقيقة".

وأضافت: "الحقيقة الواضحة أن الانتخابات لم تنته بعد، لم يتم التصديق على فوز بايدن في أي ولاية".

وتابعت الحملة بالقول: "دعوا الولايات المتنازع عليها بشدة، التي سيعاد فيها إعادة الفرز الإجباري، أو الولايات التي واجهت فيها مصاعب قانونية، هي التي تحدد المنتصر في النهاية".

وأشارت إلى أنه بدءًا من الاثنين المقبل، ستبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية في المحاكم، لضمان تنفيذ قانون الانتخابات كليًا وتتويج الفائز الحقيقي.الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب جو بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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