أخبار عاجلة

8 الصبح - إبتكارات وإختراعات الفراعنة وكيف كانت سابقة لعصرها؟ -
8 الصبح - الاشتراكي لويس أرسي يؤدي اليمين رئيسا لبوليفيا -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 10/11/2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 10/11/2020 -
هو فيه أجمل من سيرة الحب -
آخر رحلة تجارية إلى باريس من مطار العاصمة الألمانية قبل إغلاقه -
صاحبة السعادة- ميرنا وليد: أصعب مشهد ليا في مسلسل ذئاب الجبل المشهد اللي كنت ببوس فيه إيد سماح أنور -
صاحبة السعادة- الفنان الكبير صلاح عبد الله يحكي عن مشهد في مسلسل ذئاب الجبل"المسلسل كان فيه كل حاجة" -
الجوف.. رقابة مشدّدة على معاصر الزيتون لضمان جودة المنتج المحلي -
تعرّف على كميات الأمطار التي هطلت في بعض المناطق في آخر 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عقب الإعلان الإعلامي عن فوزه.. "بايدن" يغيّر تعريفه في "تويتر" إلى الرئيس

Print
عقب الإعلان الإعلامي عن فوزه.. "بايدن" يغيّر تعريفه في "تويتر" إلى الرئيس المنتخب عقب الإعلان الإعلامي عن فوزه.. "بايدن" يغيّر تعريفه في "تويتر" إلى الرئيس
تعهد بأن يكون رئيسًا لجميع الأمريكيين

عقب الإعلان الإعلامي عن فوزه..

غيّر المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن اليوم السبت تعريفه في حسابه الرسمي على "تويتر" إلى "الرئيس "؛ وذلك بعد إعلان عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، بينها وكالة الأسوشيتد برس، فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وعقب الإعلان مباشرة عبّر "بايدن" عن فخره باختيار الأمريكيين له لقيادة البلاد.

وقال في تغريدة: "إن العمل الذي ينتظره كرئيس ليس سهلاً، وإنه سيكون رئيسًا لجميع الأمريكيين".الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن دونالد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
آخر النهار| تفاصيل الأزمة السياسية والعائلية لأردوغان وعلاقة ترامب بذلك!!

آخر النهار| تفاصيل الأزمة السياسية والعائلية لأردوغان وعلاقة ترامب بذلك!!

لماذا فشلت هوليوود في قلب مناصري ترامب ضده؟

لماذا فشلت هوليوود في قلب مناصري ترامب ضده؟

الانتخابات الأمريكية: بايدن يشكل فريقه وترامب يطلق المعركة القانونية

الانتخابات الأمريكية: بايدن يشكل فريقه وترامب يطلق المعركة القانونية

بعد تصريحات ترامب.. "فايزر": لا دوافع سياسية وراء توقيت إعلان اللقاح

بعد تصريحات ترامب.. "فايزر": لا دوافع سياسية وراء توقيت إعلان اللقاح

شبكة عيون الإخبارية