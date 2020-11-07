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"طاقة" تستحوذ على "أزر تكنولوجيز" المتخصصة في تسجيل القياسات الكهربائية لآبار النفط والغاز بالمملكة

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"طاقة" تستحوذ على "أزر تكنولوجيز" المتخصصة في تسجيل القياسات الكهربائية لآبار النفط والغاز بالمملكة "طاقة" تستحوذ على "أزر تكنولوجيز" المتخصصة في تسجيل القياسات الكهربائية لآبار النفط والغاز بالمملكة
لتوسيع قدرات خدمات حقول النفط الخاصة بالشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين آخرين في المملكة العربية العزم على استحواذها على شركة أزر تكنولوجيز المتخصصة في تسجيل القياسات الكهربائية لآبار النفط والغاز.

وتعد الصفقة جزءاً من استراتيجية شركة طاقة لتوسيع قدرات خدمات حقول النفط الخاصة بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستوفر طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط (إحدى الشركات التابعة لشركة طاقة)، من خلال الاستحواذ على شركة أزر تكنولوجيز،البيانات البتروفيزيائية وبيانات المكامن والبيانات الجيولوجية المهمة لأداء الآبار وتقييم المكامن في كل من عمليات التنقيب وصيانة الآبار وتطوير الإنتاج.

وبفضل الاستحواذ على شركة آزر ستوسع شركة طاقة قدراتها في العمليات المتعلقة بآبار النفط والغاز، وستتمكن طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط بالتوسع في مجال تسجيل وقياس الآبار الكهربائية الذي تقدر قيمته بأكثر من 1.5 مليار ريال سنوياً.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة طاقة جميل الناصر: "يمثل إعلان اليوم خطوة مهمة إلى الأمام سعياً نحو تنفيذ استراتيجية الشركة المؤسسية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وبناء على التزام شركة طاقة ببرنامج أرامكو السعودية "اكتفاء" وبتطوير الموردين الوطنيين تم توسيع العلاقة والاستثمار في شركة أزر لتطويرها كشركة قياسات كهربائية للآبار ذات مستوى عالمي وتتمتع بالقدرة على تقديم أحدث البيانات البتروفيزيائية وبيانات المكامن والبيانات الجيولوجية ذات النوعية المتميزة لعملائنا.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ في الأسابيع الستة المقبلة، وبعد ذلك ستبدأ شركة أزر في الاندماج بالكامل في عمليات طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط والاستفادة من المزيد من التعاون والدعم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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