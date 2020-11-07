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"واجهة عسير البحرية" تجذب أعدادًا كبيرة من المتنزهين خلال العطلة الأسبوعية

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للاستمتاع بالأجواء المعتدلة وحضور فعاليات ختام مبادرات "النشامى"

شهدت الواجهة البحرية بمنطقة عسير دخول أعداد كبيرة من السيارات والزوار والمتنزهين خلال إجازة نهاية الأسبوع؛ للاستمتاع بالأجواء المعتدلة، وحضور فعاليات ختام مبادرات نشامى عسير.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن واجهة عسير البحرية تعتبر ثروة كبيرة ومشروعاً من أهم المشاريع التي نفذتها الدولة مؤخراً، والتي تشهد توافداً من المواطنين والمقيمين للاستمتاع بأجوائها والفعاليات المقامة بها، مبينًا أنها استقبلت خلال عطلة نهاية الأسبوع 7248 سيارة وعدداً كبيراً من الزائرين والمتنزهين.

وأضاف "الحميدي" أن بلدية الساحل برئاسة علي بن سعيد آل جلبان تقوم بصيانة الواجهة البحرية بصورة مستمرة، حيث يتم الاهتمام بالمسطحات الخضراء وتقليم الأشجار وأعمال النظافة العامة للواجهة بما يسهم في تحسين المشهد الحضري، إضافة لأعمال التعقيم للوقاية من انتشار المستجد، مبيناً أنه شارك في هذه الجهود 100 عامل و30 مشرفًا و15 مراقبًا باستخدام ثماني عربات قلوف لسرعة التنقل.

وشكر "الحميدي" رجال الأمن على مجهوداتهم في تنظيم وتسهيل عملية السير داخل الواجهة، بما أسهم في عدم حدوث تكدسات أو اختناقات مرورية أو ولله الحمد، مبيناً أن واجهة عسير البحرية تتميز بسعة المواقف والطرق بما يمكنها من استيعاب الأعداد الكبيرة من الزوار والمتنزهين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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